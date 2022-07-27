C того времени, как появились мобильные телефоны с камерой, люди стали творить добро напоказ. Конечно, не все имеют отношение к такому порядку вещей, но то, что «показушников» в Азербайджане стало много — это факт. Некоторые могут сказать, что в этих действиях нет ничего плохого, ведь творящие добро могут служить остальным примером для подражания. Однако, я скажу, что совсем необязательно ждать чьих-либо благотворительных шагов, чтобы перенять эстафету. Добро делается тихо, все остальное — театр.

Мы понимаем, почему люди живут напоказ. Эти люди зависят от общественного мнения и демонстративные «добрые поступки» помогают им самоутверждаться. Они хотят, чтобы их всегда хвалили и только ради похвалы готовы на «подвиги». Не склонна к тому, чтобы долго объяснять причины дефицита внимания и факторы, способствовавшие становлению в нашем обществе «шоуменов». Ясно, что это несчастные люди. Однако есть и такая категория людей, которые не просто не верят в добро, творимое ими, но и делают это с высокомерным одолжением и, даже с презрением.

Сегодня в азербайджанских СМИ и социальной сети все обсуждают и осуждают проступок известного ведущего Азера Захида. Этот человек не знает, что такое милосердие. Представьте, что Азер Захид встретился с ветеранами 44-дневной войны и на камеру передал им материальную помощь в конвертах. Но вручая конверт ветерану Отечественной войны — инвалиду по зрению Амилю Алиеву, он не просто проявил бестактность, а унизил его словами: «Ты все равно не сможешь сосчитать».

На самом деле — это свинство. Вероятно, А.Захида в детстве не научили такту, а потому он не знает, что добрые слова дороже богатств. А еще он не знает, что и добро бывает худом. Очень жаль, потому что завтра его бестактность обернется против него самого и в худшей форме, чем в отношении Амиля Алиева.

Рамелла Ибрагимхалилова