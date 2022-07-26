В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) прошла встреча с руководителями подведомственных медицинских и научно-исследовательских учреждений, сообщили в TƏBIB.

На встрече, проведенной под руководством исполняющего обязанности председателя правления TƏBIB Вугара Гурбанова, обсуждены вопросы организации услуг в медучреждениях, а также в научно-исследовательских институтах, материально-техническое обеспечение, проводимые реформы, состояние реализации обязательного медицинского страхования и др. Были заслушаны доклады руководителей учреждений.

Отмечено, что основным требованием является обеспечение доступа населения к различным видам медицинских услуг, оптимизация управления учреждениями здравоохранения, а также ресурсного и кадрового потенциала, применение международного опыта для достижения развития в лечебных и научных направлениях.

По итогам встречи В.Гурбанов поручил устранить в кратчайшие сроки имеющиеся в больницах недостатки.