Чтобы дела в руководимых вами районах шли лучше, конечно, необходим общественный контроль. Вы не должны избегать общественного контроля. Общественный контроль, активность общественности, привлечение внимания государственных органов к существующим проблемам будут помогать вашей работе. Поэтому вы должны быть вместе с людьми, общественностью, только этим путем мы можем развивать нашу страну.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав Исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгельского районов.

«Еще раз хочу сказать, что вам оказано большое доверие. Считаю, что проводимые в последнее время в нашей стране многосторонние реформы, в том числе в области управления, а также кадровые реформы демонстрируют всей азербайджанской общественности нашу политику, наши намерения» — отметил Алиев.

«У Азербайджана очень большие перспективы, огромный потенциал, особенно после исторической Победы во Второй Карабахской войне, когда мы положили конец и этой несправедливости, собственными силами восстановили историческую справедливость. Мы живем достойно, как народ-победитель, и дела в нашей стране должны идти так, чтобы не было никаких беспокоящих проблем, никакой несправедливости. Все возможности есть – природные ресурсы, географическое положение, международный авторитет, инфраструктурные проекты. Сейчас все налицо. Как стремительно развивается Азербайджан, особенно в нынешних условиях, когда в мире царит экономический кризис, налицо другие беспокоящие вопросы. Если в этом случае какой-то государственный чиновник не выполняет с честью своих должностных обязанностей, то, конечно, он будет наказан. Мы не можем позволить, чтобы кто-то бросал тень на наше успешное развитие, чтобы кто-то свил для себя где-то гнездо коррупции и расшатывал основы нашего государства.

Таковы мои указания вам. Я жду от вас активной работы, жду результата. Уверен, что вы, осознавая это высокое доверие, будете работать так, как я сказал» — подытожил президент.