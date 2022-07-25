Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Араза Ахмедова в связи назначением главой Исполнительной власти Масаллинского района, Акбара Аббасова — главой Исполнительной власти Лерикского района и Эльвина Пашаева — главой Исполнительной власти Гёйгёльского района.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Когда я назначал на должность всех руководителей исполнительной власти, одним из моих указаний было то, что мы должны вести беспощадную борьбу с коррупцией, взяточничеством, и руководители исполнительной власти должны быть здесь примером. К сожалению, некоторые пошли по неправильному пути, и сегодня пожинают горькие плоды. Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника.

Если какой-то государственный чиновник не будет с честью выполнять свой служебный долг, то, конечно, он будет наказан», — сказал Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев заявил о необходимости эффективно использовать земельные ресурсы Азербайджана.

«К сожалению, в предыдущие годы некоторые чиновники и предприниматели отгораживали большие участки земли и незаконно занимали их. На землях, предназначенных для сельского хозяйства, были построены дома, либо эти участки были отгорожены и перешли в чью-то собственность. Недавно мы начали серьезно заниматься этим вопросом и обнаружили серьезные нарушения. Некоторые должностные лица давали указания представителям местных исполнительных органов о передаче в их распоряжение тех или иных земельных участков. Таким образом, земельный фонд уменьшался, а процесс незаконного захвата земель, к сожалению, получил широкое распространение», — сказал Алиев (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

По словам главы государства, подобные случаи наблюдаются не только в регионах, но и Баку и на Абшероне.

«Это не только проблема регионов, подобные случаи есть и в Баку и на Абшероне. Вы, наверное, знаете, что недавно ко мне обратилась группа представителей общественности с тем, что Бузовнинские скалы, имеющие большую историю, были захвачены какими-то людьми. Я немедленно поручил главе Исполнительной власти города Баку изучить этот вопрос и доложить мне. Были обнаружены очень большие нарушения. Кто совершил эти противоправные действия? Чиновники и некоторые так называемые предприниматели! Их список имеется. Это преступление против истории, против природы. Эти скалы являются символом Баку. К этим скалам приходили люди, там снимали фильмы. А теперь кто-то захватывает их, ломает, строит для себя виллу. К сожалению, таких случаев много», — посетовал глава государства.

Алиев заявил, что с подобными явлениями ведется серьезная борьба.

«Проводятся очень серьезные реформы в системе управления, большие чистки. От власти были отстранены люди, поощрявшие подобные дела и подстрекавшие к этим незаконным делам некоторых чиновников и представителей местных исполнительных органов. Власть очищается, и люди это видят. Вот почему вы, как государственные служащие, должны обратить на эти дела очень серьезное внимание. Я говорю представителям всех государственных органов, и в то же время людям, которые хотят заниматься противоправной деятельностью: прекратите! Вы будете наказаны, и вас уже наказывают. Мы не можем бросать тень на успешное развитие нашей страны из-за чьей-то жадности или чьих-то личных интересов. Поэтому процесс незаконного захвата земли должен быть расследован. Как в регионах, которыми вы будете руководить, так и по всей стране, на Абшеронском полуострове, на прибрежных территориях, во всех районах необходимо пресекать противоправные действия», — сказал Алиев.