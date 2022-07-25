Казахстан долгое время выстраивал свою внешнеполитическую стратегию на балансе между тремя геополитическими центрами — Россией, Китаем и США. Как Казахстан будет выстраивать свою политику в условиях ослабевания России, войны в Украине и антироссийских санкций, которые еще неизвестно к чему приведут?

Отвечая на вопрос Minval.az, казахстанский политолог Досым Сатпаев заявил, что в среднесрочной и дальнесрочной перспективе Россия будет представлять меньше интереса для Казахстана как партнер.

«С Китаем все ясно, поскольку эта страна будет одним из главных выгодополучателей на постсоветском пространстве. Пекин займет тот вакуум, который образуется после ослабления Москвы. Даже такие страны, как Таджикистан и Кыргызстан, которые больше всех в регионе ЦА зависят от Москвы, сейчас заняли нейтральную и выжидательную позицию. Понятно, что Китай постарается вытолкнуть Россию с региона. Собственно, она этого никогда и не скрывала, и экономически Китай сейчас больше представлен в регионе, чем Россия. Однако военно-политическое присутствие в регионе – это монополия России, в частности ОДКБ. Но в настоящее время ОДКБ находится в состоянии неопределенности, перспективы ее непонятны, война в Украине продолжается, растет напряженность в отношениях между Россией и НАТО. С учетом всего этого интерес к ОДКБ среди стран ЦА будет пропадать», — сказал Саптаев.

Потому что российская система подготовки военных кадров показала свою несостоятельность. Сегодня армия России и других стран ОДКБ – это мелкие осколки советской армии, которая системно устарела, и мы видим ее неэффективность. Даже на фоне украинской войны можно увидеть, как бездарно разрабатываются планы, принимаются решения, все выполняется в хаотичной форме обработки разведданных. Казахстану, с точки зрения военной безопасности, нужно учиться у передовых стран, и принимать опыт, который актуален в 21 веке, отметил политолог.

Что касается вопроса, почему Турция интересна Казахстану, то по мнению Саптаева, в Казахстане с воодушевлением восприняли войну в Карабахе и победу Азербайджана (с точки зрения тюркского единства).

«Это победа была неожиданной для России. Вдруг, впервые на постсоветском пространстве без участия России и без ее протекции, но при поддержке другой страны -Турции, смогли провести успешную военную кампанию. С другой стороны, мы увидели, что Армения, как участник ОДКБ, с помощью российского оружия, тактики ведения войны и прочего показала неэффективность. Поэтому Казахстану нужно присматриваться к успешным моделям и военной модернизации. Единственные страны, с которыми нам сейчас интересно взаимодействовать – это Азербайджан и Турция», — заявил он.

По его словам, укрепление взаимодействий с Турцией в первую очередь будут осуществляться в сфере военно-технического сотрудничества. Турция — член НАТО, а Казахстан — член ОДКБ, но Анкара не нарушает устав этой организации. Обучение казахстанских военных в турецких училищах было бы весьма интересным для Казахстана, поскольку это увеличит эффективность армии.

«Но и Азербайджан, и Казахстан должны понимать, что Турция должна стать для них равноправным партнером, а не старшим братом. Только такой формат будет долгосрочным. Мы должны извлечь для себя определенные уроки по ОДКБ и ЕАЭС. Россия пыталась все время тянуть одеяло на себя, и показывала, что она — главная. Поэтому роль Турции во внешней политике Казахстана будет расти», — отметил политолог.

Он также добавил, что с Китаем у Казахстана глубокие экономические отношения и понятно, что Пекин будет наращивать это направление. Но, если они (Китай и Россия) захотят увеличить свое военно-политическое присутствие, то Казахстану понадобиться баланс в лице Турции и в целом союза тюркоязычных государств.

«Я не делаю ставку на США, поскольку они — ненадежные партнеры и практически ушли с региона. ЕС не такой глобальный игрок, он в Казахстане посредством своих компаний. Тюркский альянс является для Казахстана наиболее привлекательной альтернативой», — отметил Саптаев.

На вопрос о том, что ряд экспертов считает, что следующее геополитическое напряжение стоит ожидать в регионе ЦА и многие авторитарные страны региона будут расшатаны, Саптаев ответил, что в настоящее время самая большая опасность исходит от того, какая ситуация сложится вокруг России.

По его словам, ухудшение экономической ситуации в этой стране может привести к дестабилизации в регионе. Взять хотя бы возвращение мигрантов в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Если государства не смогут обеспечить этих молодых людей работой, то как показала арабская весна, молодежь захочет изменений.

Второй момент, который может угрожать стабильности стран ЦА – это внутриэлитные проблемы.

«Как показали январские события в Казахстане, дестабилизирующим моментом в стране может стать не оппозиция, а сама элита. Когда кланы сталкиваются лбами, это приводит к дестабилизации. Поскольку в этом столкновении для достижения политических целей используются бандитские группировки, радикалы, что характерно для всей Центральной Азии. Потому что наши страны стабильны в том случае, когда кто-то захватывает власть и не происходит никакого дисбаланса внутри элиты, которая может привести к расколу. К примеру, в Туркменистане тоже был баланс между элитами. Сможет ли Сардар удержать баланс после своего отца – тоже большой вопрос. Подобная неопределенная ситуация наблюдается и в Таджикистане, где Эмомали Рахмон готовит приемника-сына. То есть два дестабилизирующих фактора – это мигранты и молодежь, которая собирается вернуться из России, и межэлитарный конфликт внутри стран ЦА», — заключил Саптаев.

Ниджат Гаджиев