Президент России Владимир Путин предостерег западные страны от планов ограничить закупку нефти у страны. По его словам, в ином случае последствия будут точно такими же, как и в ситуации с газом — цены на топливо значительно вырастут, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — сказал Путин.