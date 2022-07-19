Подразделения армянских ВС, незаконно находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, возвращаются в Армению.

Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Призывников из Армении в Карабахе больше не будет», — отметил он в интервью Armenpress.

Как уже сообщал Minval, на днях президент Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в невыполнении обещания по Карабаху.

По его словам, Минобороны РФ не выполнило обещание обеспечить вывод армянских войск из Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года.

Он отметил, несколько месяцев назад Баку посетил высокопоставленный чиновник Минобороны РФ, который пообещал, что этот пункт договора будет выполнен до июня.

«Но сегодня уже середина июля, этот вопрос еще не решен», — подчеркнул президент.