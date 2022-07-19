Подразделения армянских ВС, незаконно находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, возвращаются в Армению.
Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
«Призывников из Армении в Карабахе больше не будет», — отметил он в интервью Armenpress.
Как уже сообщал Minval, на днях президент Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в невыполнении обещания по Карабаху.
По его словам, Минобороны РФ не выполнило обещание обеспечить вывод армянских войск из Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года.
Он отметил, несколько месяцев назад Баку посетил высокопоставленный чиновник Минобороны РФ, который пообещал, что этот пункт договора будет выполнен до июня.
«Но сегодня уже середина июля, этот вопрос еще не решен», — подчеркнул президент.
Неточное сообщение. Не все подразделения, как вы это преподносите, а только «срочники». Армяне до этого заявляли, что в Карабах вместо срочников будут введены сверхсрочники. Таким образом, армянские фашисты не покидают Карабах, а только меняют одних на других. Президент намекнул, что если они не выведут своих ублюдков, то придется их оттуда огнем выбивать. Все идет именно к этому. Армянские фашисты другого языка не понимают и словами и уговорами их оттуда не выкурить.
Вот сам пойдёшь и будешь там стрелять и выгонять их.
Если я пойду, ты сядешь.
Если нужно будет все пойдем. И Вы тоже.
А что? И пойдет! Просто потом не рвите себе одно место, что от контрактников и призывников останутся рожки да ножки.И те доедят свиньи из гадрутских лесов.
Призывников не будет, будут контрактники. А это ещё хуже.
1. Не пишите того, что нет.
2. Не занимайтесь самообманом.
К чему это самозаблуждение и обман?!