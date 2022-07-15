Заявление от 10 ноября 2020 года фактически является актом капитуляции Армении, и Армения, как проигравшая сторона в войне, взяла на себя обязательства. Эти обязательства там четко указаны.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

Глава государства отметил, что одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха:

«До сегодняшнего дня этот вопрос не решен. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения затягивает его. Также мы поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и несколько месяцев назад высокопоставленный чиновник Минобороны России, находясь с визитом в Азербайджане, пообещал нашему Министерству обороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Но уже середина июля, этот вопрос еще не решен. Армения не выполняет это обязательство вопреки заявлению от 10 ноября. Российские миротворцы — российская сторона тоже подписала заявление 10 ноября — как говорится, не принуждают их к этому. Конечно, это нестерпимая ситуация. Потому что пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо. Мы страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть говорит нам об этом открыто, и мы будем знать, что делать. Каков будет наш ответ? Возможно, сейчас неуместно говорить о нем. Но это означает грубое нарушение Заявления от 10 ноября» (цитата по АПА).