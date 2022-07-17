На фоне «спецоперации» и санкций изменились позиции ключевых персон мусульманской уммы России. На главной сцене уже новые герои. Составленный «БИЗНЕС Online» рейтинг топ-100 в качестве своей цели позиционирует объединение мусульман, а также упоминание о том, насколько важен исламский фактор в России.

Топ-10 влиятельных мусульман России:

1. Рамзан Кадыров. Глава Чечни освещает тему «спецоперации», буквально доносит новости с передовой. Кадыров и кадыровцы встали на защиту Родины от «западных шайтанов».

2. Равиль Гайнутдинов. Муфтий подал идею празднования 1100-летия принятия ислама. Из-за того, что Татарстан смог перехватить инициативу, многие думали, что муфтий даже не будет присутствовать на торжестве.

3. Рустам Минниханов. Президент Татарстана руководит группой «Россия – исламский мир». Уточним, что данная группа стратегического видения ответственна за то, чтобы происходила коммуникация с мусульманским миром.

4. Марат Хуснуллин. Вице-премьер РФ в прошлом году занимал лидирующую позицию в рейтинге топ-100. Теперь, в нынешнее время, на его плечи легла задача по «восстановлению» Донбасса. Известно, что вице-премьер по «освобожденным территориям» ездит активно.

5. Сулейман Керимов. Богатейший мусульманин в РФ. Его многие запомнят, как основного спонсора строительства Соборной мечети в столице России. Бизнесмен неустанно вкладывает средства в развитие мусульманской культуры, образования, а также просвещения. При этом, он делает свой вклад и в то, чтобы паломники совершили хадж.

6. Талгат Таджуддин. Можно говорить, что история древнего Болгара началась именно с председателя центрального духовного управления мусульман. Дело в том, что он туда начал ездить, власть же поддержала инициативу.

7. Хабиб Нурмагомедов. Международная знаменитость и самый известный среди мусульман-спортсменов в России человек в топе на довольно высоком месте. Известно, что спортивную карьеру Хабиб Нурмагомедов уже завершил.

8. Алишер Усманов. В этом году основатель USM Holdings немного сдал позиции, опустившись на 8-е место в рейтинге, поскольку в последнее время каких-то значимых новостей о проектах для мусульман не было. Однако идут обсуждения о его разводе с Ириной Винер. Уточним, что бизнесмена многие помнят по его вкладу в строительство Белой мечети, которая располагается в Болгаре.

9. Ахмад Абдулаев. По некоторым данным, его влияние столь сильно, что с муфтием обычно советуются даже не назначая без согласования с ним в регионе чиновников.

10. Адам Делимханов. Ближайший соратник Кадырова усилил свои позиции в рейтинге. Теперь он занимает 10-е место. Известно, что депутат Госдумы принимает в «спецоперации» непосредственное участие.

Отметим, что Вагит Алекперов находится в данном рейтинге на 17-м месте.