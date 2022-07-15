Должен также сказать, что сейчас очень велики шансы, что мировая экономика войдет в рецессию. Иными словами, авторитетные международные институты и финансовые институты уже говорят о рецессии как о неизбежном факте. Мы должны быть к этому готовы. Экономическое развитие, решение социальных вопросов, строительство армии, реконструкция Карабаха, огромные инфраструктурные проекты, транспортные, энергетические проекты, стабильность, мир в Азербайджане – все принимают это как реальный факт, как говорится, и это очень хорошо. Я очень рад, что все так это видят и должны так принимать. Но что нужно сделать, чтобы это обеспечить? Некоторые этого не видят или не хотят видеть. Мы живем за свой счет. Нам никто не помогает, никогда не помогал и не поможет. Поэтому мы строим свою жизнь. Мы не вмешиваемся ни в чьи дела, но в то же время никому не позволяем вмешиваться в наши дела. Экономическая независимость, повторяю, является краеугольным камнем политической независимости.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наша внешняя торговля тоже очень сильно увеличилась — где-то более 70 процентов. Наш экспорт увеличился более чем в 2 раза. Наш ненефтяной экспорт увеличился более чем на 25 процентов. Положительное сальдо внешнеторгового баланса за 6 месяцев составляет 12,1 млрд долларов. Все эти цифры могут стать предметом гордости для любой страны. В прошлом году на 1 июля наш внешний государственный долг составлял 16,6 процента валового внутреннего продукта. Это можно было бы считать одним из самых красивых результатов в мире, и это действительно так» — отметил Алиев.

«Несколько лет назад я поставил задачу сократить наш внешний долг до 10 процентов от валового внутреннего продукта. По данным, предоставленным мне на 1 июля с.г., внешний долг составляет 10,7 процента валового внутреннего продукта. Почему? Во-первых, мы не берем кредиты, а возвращаем уже взятые кредиты. Не могу сказать, что мы получаем не полностью, но сейчас идет продолжение кредитов, полученных с самого начала. Но мы не берем новый кредит, мы его возвращаем. Во-вторых, по мере роста экономики и увеличения валового внутреннего продукта, конечно, этот коэффициент и коэффициент долга уменьшаются. Вот посмотрите, в некоторых развитых странах внешний долг вдвое превышает валовой внутренний продукт. Страны с внешним долгом в 70 процентов валового внутреннего продукта могут чувствовать себя нормально. Но в нашем случае это 10 процентов. Что это значит? Мы не допускаем накопления долгов, мы не хотим, чтобы будущие поколения оказались под этим долгом» — добавил президент.