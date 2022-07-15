Наши отношения с соседними странами всегда были для нас одним из главных приоритетов, и в этом году были предприняты шаги в этом направлении – мои встречи с президентами России, Ирана и Грузии еще раз показывают это.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В то же время были предприняты важные шаги в направлении развития американо-азербайджанских отношений, организованы взаимные визиты высокопоставленных лиц. Президент Соединенных Штатов Америки дважды присылал мне письма — и в День независимости, и в связи с открытием Бакинской энергетической недели. О важности наших отношений особо говорилось в моих ответных письмах и в письмах, направленных мне. Эти отношения имеют как большую историю, так и большое будущее. То есть, одним словом, с основными центрами силы, заодно с основными международными организациями, посмотрите, сколько всего за эти полгода сделано великих дел. В целом, если мы посмотрим на историю последних лет, то увидим, что Азербайджан продвинулся во всех направлениях. Наша позиция всегда была независимой позицией, мы всегда открыто демонстрировали свою позицию, в том числе благодаря этому мы завоевали большое уважение в мире. Мы всегда держим свое слово, мы всегда верны данному слову. Конечно, эти международные отношения, та политика, которую мы проводим в регионе и мире в целом, позволяют нам с большим успехом решать внутренние проблемы. Потому что позитивный международный фон нужен каждой стране, чтобы правильно проводить внутреннюю политику – в первую очередь, в соседстве, а с другой стороны, в мире. Сегодня результаты всего за полгода показывают, что нам удалось этого добиться. Я уверен, что так будет и дальше. Потому что у нас уже есть сложившийся и глубокий формат сотрудничества, так сказать, с крупными международными игроками», — добавил Алиев.