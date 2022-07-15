Впервые в Азербайджане при строительстве виадуков (мост через глубокий овраг, ущелье) на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша работы по бетонированию ведутся методом горизонтального скольжения опалубки.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог (ГААДА), в международной практике считается целесообразным использовать этот метод для строительства виадуков через реки.

Работы по бетонированию методом горизонтального скольжения опалубки используются в ходе строительства автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, в том числе виадука протяженностью 380 м.

Отметим, трасса Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 км строится в соответствии с первой технической категорией. На разных участках она будет иметь четыре и шесть полос движения.

На дороге построено 137 водоотводов, 30 подземных переходов, семь автомобильных мостов, семь тоннелей, а также девять виадуков.