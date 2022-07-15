Во время движения скоростного поезда линии Баку-Сумгайыт по территории поселка Бакиханов Сабунчинского района в транспортное средство были брошены камни.

По информации МВД, в Сабунчинском районе дети бросили камень в скоростной поезд Баку-Сумгайыт. В результате в одном из вагонов было разбито стекло и возникла реальная опасность для пассажиров. Инцидент вызвал задержку в движении поезда.

Виновные в инциденте были установлены и задержаны. Поскольку они несовершеннолетние, их вместе с родителями доставили в отделение полиции. Были получены разъяснения от этих лиц при участии и согласии их родителей. С родителями были проведены профилактические беседы и доведено до их сведения, что необходимо усилить контроль за своими детьми.