В результате проведенной правоохранительными органами операции задержан еще один высокопоставленный сотрудник ГТК.

По информации, полученной Qafqazinfo, речь идет о начальнике Оперативно-следственного отдела ГТК, генерал-майоре Масуме Расулове.

Отметим, что вышеупомянутый генерал начал работать в Государственном таможенном комитете в 2006 году. Его первая должность в учреждении – начальник оперативного отдела Главного управления по борьбе с правонарушениями в сфере таможенного дела.

Добавим, что за последние дни в результате отдельных операций задержаны несколько сотрудников ГТК. Среди них заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашад Бабаев, заместитель начальника Департамента дорожного налога Госкомтаможни Шукур Сафаров, глава объединения «Азертерминалкомплекс», генерал-майор таможни Эхтирам Халилов.