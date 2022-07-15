В результате проведенной правоохранительными органами операции задержан еще один высокопоставленный сотрудник ГТК.
По информации, полученной Qafqazinfo, речь идет о начальнике Оперативно-следственного отдела ГТК, генерал-майоре Масуме Расулове.
Отметим, что вышеупомянутый генерал начал работать в Государственном таможенном комитете в 2006 году. Его первая должность в учреждении – начальник оперативного отдела Главного управления по борьбе с правонарушениями в сфере таможенного дела.
Добавим, что за последние дни в результате отдельных операций задержаны несколько сотрудников ГТК. Среди них заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашад Бабаев, заместитель начальника Департамента дорожного налога Госкомтаможни Шукур Сафаров, глава объединения «Азертерминалкомплекс», генерал-майор таможни Эхтирам Халилов.
2-3 месяца назад глава Таможенной Службы страны, в одном из своих интервью клятвенно обещал, что если в его ведомстве обнаружится хоть один факт взяточничества или коррупции, то он уйдет в отставку. А тут уже второй факт, да еще связанный с генералитетом и еще несколько полковников. Что ж будем ждать. Слово не воробей, вылетит не поймаешь……