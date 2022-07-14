Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Об этом в ходе сегодняшнего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ни одно другое государство не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и убивать людей, подчеркнул президент.

Президент констатировал, что в результате одного ракетного удара по Виннице россияне убили 23 человека, среди них – трое детей до 10 лет. К сожалению, это не окончательное количество, потому что разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших – десятки людей, а среди госпитализированных есть тяжелораненые.

Зеленский рассказал, что одна из ракет уничтожила медицинский центр «Нейромед», где были люди.

«А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай Бог, то как бы это было названо? Разве не терроризмом?» — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский также пригрозил ответственностью экипажу российской подводной лодки, которая нанесла ракетный удар по Виннице.

«Хочу, чтобы эта команда той «посудины», из которой вылетели «Калибры» по Виннице сегодня, знала, что тюрьма — это лучшее, что их ожидает», — подчеркнул глава государства.