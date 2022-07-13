Россияне депортировали в РФ 2 миллиона жителей временно оккупированных территорий Украины, среди которых несколько сотен тысяч детей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле 13 июля

«Депортация. Просто представьте это количество – два миллиона человек – столько наших людей уже вывезено в Россию. Несколько сотен тысяч детей. Точных цифр сейчас никто не назовет – всех этих вывезенных людей лишают средств связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой, на родину», сказал В. Зеленский который так же отметил, что в РФ созданы т.н. «фильтрационные лагеря», через которые заставляет проходить людей на оккупированной территории. В результате этого прохода десятки тысяч человек остаются там, а молодые женщины исчезают вовсе.