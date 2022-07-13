Руководство и ученый совет Института философии и права Уральского отделения российской академии наук направили поздравительное письмо доктору юридических наук, профессору Ильхаму Рагимову в связи с избранием его иностранным членом Российской академии наук.

«Это заслуженная и справедливая оценка Вашего большого исследовательского вклада в мировую криминологическую и пенологическую науки, вбирающие в себя разработки сложных фундаментальных теоретических и практических проблем уголовного наказания, судебного прогнозирования, исправительно-трудового воздействия на осужденных и института смертной казни, создание концепции реформирования судебной системы и программ по борьбе с преступностью», — написано в поздравительном письме.

Так же руководством и Ученым Советом была дана высокая оценка научным трудам профессора Ильхама Рагимова, в частности было отмечено, что на этих работах выросло целое поколение молодых ученых-криминологов и пенологов, в том числе и работающих в Институте философии и права Уральского отделения российской академии наук.