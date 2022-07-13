Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить его завершить сделку по покупке компании.
Об этом сообщает The New York Times.
Ранее Маск заявил, что отказывается от покупки, которая обошлась бы ему в 44 млрд долларов.
Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить его завершить сделку по покупке компании.
Об этом сообщает The New York Times.
Ранее Маск заявил, что отказывается от покупки, которая обошлась бы ему в 44 млрд долларов.
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