Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «тугодумами» депутатов Верховной Рады из-за законопроекта о признании Ичкерии.

«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ. Все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году», — добавил Кадыров.

Он также предложил депутатам Рады «вести дебаты в Раде о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».