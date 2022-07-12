В колл-центр службы «102» Министерства внутренних дел поступила информация о том, что Пелла Патриция, гражданка Перу, и Лаура Сесенна, гражданка Италии, вчера утром вышли из отеля, в котором остановились в Гахе, а затем пропали в лесу.

Сотрудники Гахского районного отдела полиции немедленно начали розыск с целью установления местонахождения этих лиц. В результате проведенных неотложных мероприятий обе туристки были найдены живыми в лесном массиве на территории села Гахбаш и доставлены в отель.