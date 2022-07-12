Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о гибели 150 российских военных, включая генерала и пяти офицеров в результате удара Вооруженных сил Украины по их базе в оккупированной части Херсонской области.

По его данным среди погибших начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин.

«После попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин. Полковник Кенс, о гибели которого мы сообщали вчера, погиб там же. А кроме него – командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения штаба 20 мсд полполковник Коваль, начальник артиллерии 20 мсд полполковник Гордеев. Всего погибших более 150, включая 5 офицеров», — говорится в сообщении.

В российском сегменте Сети подтверждают информацию о ликвидации начальника штаба 22-го армейского корпуса РФ, генерал-майора Насбулина, а вместе с ним еще нескольких российских командиров, в результате попадания наших ракет по штабу россиян в Херсонской области.