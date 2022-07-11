«В связи с летним сезоном летнего сезона число путешествующих увеличилось. Это само по себе является своего рода фактором риска», сказала заведующая отделом организации инфекционного контроля TƏBIB Назрин Мустафаева.

По ее словам, во время перелетов люди длительное время находятся в закрытом пространстве, что увеличивает риск заражения:

«В это время рекомендуется использовать маски. Отрадно, что в настоящее время болезнь протекает с легкими симптомами, частота осложнений и летальных исходов снизилась. Но очень важно, чтобы граждане, которые находятся в группе риска, защищали себя. Мы рекомендуем проводить больше времени на свежем воздухе и вакцинироваться бустер-дозой».