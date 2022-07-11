«Мы обращаемся к населению и призываем их быть осторожными», сказала руководитель департамента стратегического развития TƏBIB Ягут Гараева.

По ее словам, в последние недели наблюдается рост случаев заражения COVID-19:

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация в нашей стране находится под контролем. В системе здравоохранения, а также в больницах не наблюдалось увеличения рабочей нагрузки. В нашей стране есть все ресурсы для борьбы с болезнями. Мы обращаемся к населению и призываем их быть осторожными. Лица старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны помнить, что болезнь не ушла полностью. Если больные люди правильно изолируют себя, число случаев заражения не будет расти. Призываем граждан, которые вакцинировались второй дозой более 6 месяцев назад, привиться бустерной дозой. Это важно», — отметила она.