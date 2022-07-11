С начала российского вторжения в Украину полиция Германии зафиксировала 701 «антироссийское» и 592 «антиукраинских» преступлений. Об этом в понедельник, 11 июля, пишет RND со ссылкой на данные министерства внутренних дел Германии.

К таким преступлениям полиция относит поступки, попадающие под статьи уголовного кодекса и связанные с войной, уточняет RND. Для сбора информации о подобных правонарушениях федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) создало специальный центр сбора информации «Isa Kiew», куда поступают сообщения о политически мотивированных преступлениях.

В начале апреля силовики отчитались о 383 антироссийских и 181 антиукраинских преступлениях. «В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия», — рассказала тогда министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) .

В начале марта немецкие СМИ сообщали о различных случаях разжигания межнациональной вражды, направленных как против россиян, так и против украинцев, живущих в Германии. В марте в Берлине произошел пожар в спортивном зале начальной школы имени Ломоносова. Причиной, по данным полиции, стала бутылка с легковоспламеняющимся веществом.

Тогда же на стенах российского дома науки и культуры в центре Берлина неизвестные написали большими буквами слово «убийцы». В первую неделю марта в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия сожгли автомобиль украинской семьи.