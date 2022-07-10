На сумгайытском побережье Каспийского моря обнаружено тело мужчины.
Было установлено, что это гражданин Турции Шахин Вахид Нахид (1998 г.р.). 24-летний мужчина бросился в море с целью самоубийства, пишет АПА.
Проводится расследование.
На сумгайытском побережье Каспийского моря обнаружено тело мужчины.
Было установлено, что это гражданин Турции Шахин Вахид Нахид (1998 г.р.). 24-летний мужчина бросился в море с целью самоубийства, пишет АПА.
Проводится расследование.
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