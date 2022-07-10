Самой недорогой для жизни столицей на Южном Кавказе является Баку. К такому выводу пришли составители исследования стоимости жизни в 510 городах мира, опубликованного сервисом Numbeo.

В рейтинге стоимость жизни в городах планеты сравнили с Нью-Йорком (чем выше место, тем дороже проживание).

В итоге Баку расположился на 455-м месте, Тбилиси — на 393-м, Ереван — на 353-м, пишет «Интерфакс».

Самой дорогой столицей на постсоветском пространстве признан Таллин (269-я позиция).

Самым дорогим городом для жизни признан Гамильтон (Бермудские острова), самым недорогим — Пешавар (Пакистан).