ВСУ на Донбассе за короткое время уничтожили 10 складов с боеприпасами, около десяти командных пунктов и столько же мест расположения личного состава войск РФ.

Об этом написал бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) в соцсети.

«Противник продолжает наносить ракетные удары и на Донбассе. По всей видимости, российские средства ПВО, относительно (весьма относительно) справлявшиеся с атаками с помощью «Точек-У» и «Ураганов», оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами «Хаймерс». Сегодня снова пылает и детонирует Шахтерск. Сильнее, чем в прошлый раз», — признает он.

«За минувшие 5-7 дней поражены оказались свыше 10 крупных складов артиллерийских и прочих боеприпасов, несколько нефтебаз, около десятка командных пунктов и примерно столько же мест расположения личного состава в нашем ближнем и глубоком тылу. А также несколько позиций ПВО и артиллерийских позиций. Понесены большие потери в личном составе и технике», — уточняет боевик Гиркин.