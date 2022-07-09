Гурбан байрамы считается одним из самых священных праздников исламского мира. Отмечается праздник на 10-й день 12-го месяца по мусульманскому лунному календарю Зуль-хиджа. Жертвенными животными могут быть бараны, коровы и верблюды.

Считающийся самым священным праздником в Исламе Гурбан байрамы торжественно отмечается во всех мусульманских странах. Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.

Согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в соответствии с появлением полумесяца на горизонте в Азербайджане, праздник Гурбан байрамы выпадет в этом году на 10-е число месяца Зуль-хиджа — 9 июля по юлианскому календарю.

«В соответствии с шариатом заколоть жертвенное животное может в течение 3-х дней, начиная с 9 июля. 9 июля в мечетях будут совершены коллективные праздничные молитвы», — говорится в рекомендациях УМК.