В процессе продажи квартир соцжилья за 6 секунд выбор завершил 1 человек, за 7 секунд – 18, за 8 секунд – 52, за 9 секунд — 62 и за 10 секунд – 78 человек.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, организованной Госагентством жилищного строительства, сказала сотрудница Службы государственной безопасности (СГБ) Гюнель Гусейнова.

«В целом, проведенное расследование показало, что лица, которые участвовали в этом процессе, практически не оформляли их сами. Вместо них квартиры были оформлены с использованием киберпрограмм, либо их оформили лица, обладающие особыми навыками и знаниями в сфере информационных технологий», — сказала он.