Были расследованы вмешательства различных программистов в процесс выбора квартир социального жилья.

Об этом на пресс-конференции, организованной Госагентством жилищного строительства, сказала сотрудница Службы государственной безопасности (СГБ) Гюнель Гусейнова.

По ее словам, было проведено расследование по возбужденному уголовному делу, и во время выбора квартир было установлено, что они были проданы очень быстро.

Она подчеркнула, что лица, которые захотят прибегнуть к таким методам, или те, кто обратится к ним, будут нести ответственность., передает АПА