9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии,.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 32-37° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 34-36° тепла. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 19-24° тепла.