Одессе не угрожает «вообще ничего». Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович, комментируя вероятность взятия города россиянами в эфире «Фейгин.Live».

«Для того чтобы хоть что-то сделать с Одессой, нужно сначала взять Николаев. Эти перспективы были обломаны даже в начале войны (…) Сейчас его взять шансов вообще никаких. Вы просто подумайте…

Для того чтобы взять Лисичанск и Северодонецк, 60% (российских) войск, которые есть в Украине, 9/10 российской армии были сосредоточены в этих городах. 90 дней. Чтобы повторить этот успех, нужно снова притащить эти 60%. Как они будут их притаскивать на Одесское направление?» — отметил Арестович.