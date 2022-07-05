Канада стала первой страной – членом НАТО, которая ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом объявил премьер-министр Страны кленового листа Джастин Трюдо.

«Сегодня Канада стала первой страной, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает обе страны к полноправному членству», — сказал глава государства журналистам.

Как добавил Трюдо, Оттава решительно поддерживает присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу.

По его словам, Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону военного блока, сделав его сильнее.

Он поторопил остальных членов альянса с ратификацией, подчеркнув необходимость «действовать быстро, чтобы ограничить возможности для вмешательства со стороны противников».