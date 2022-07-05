Социальная сеть TikTok отказалась от планов по расширению своей электронной коммерции в Европе и США после того, как компания потерпела неудачу в попытках завоевать популярность у потребителей в Великобритании, а также из-за внутренних проблем. Об этом во вторник пишет британская газета Financial Times (FT).

В прошлом году компания запустила электронную торговую площадку TikTok Shop впервые за пределами Азии — в Великобритании. На площадке бренды и популярные блогеры ведут прямые трансляции и продают товары. FT со ссылкой на осведомленные лица сообщает, что TikTok планировал запустить эту опцию в Германии, Франции, Италии и Испании в первой половине этого года, а затем распространить ее на США.

По утверждению трех осведомленных лиц, планы по расширению были отменены после того, как проект в Великобритании не достиг поставленных целей, а блогеры отказались от участия в схеме. «Рынок просто еще не сформировался», — сказал один из сотрудников TikTok. «Общая осведомленность потребителей и их вовлечение все еще низки и находятся на стадии зарождения», — добавил он.

Несмотря на то, что компания предлагает субсидии и денежные стимулы для продвижения продаж через приложение, многие трансляции TikTok Shop не отмечались популярностью.

Расследование, проведенное FT в прошлом месяце, показало, что из лондонского отдела электронной коммерции компании произошел массовый отток сотрудников, которые жаловались на агрессивную культуру работы, навязанную китайским руководством компании.

TikTok заявил, что в настоящее время у него нет планов по развертыванию опции шопинга в Европе и он сосредоточен исключительно на том, чтобы сделать торговый проект успешным в Великобритании. Недавно он был запущен в Таиланде, Малайзии и Вьетнаме, а с прошлого года доступен и в Индонезии