Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря. Об этом на международной конференции, проходящей сегодня в Баку, на тему «Изменение уровня Каспийского моря, прогнозы и меры адаптации в условиях изменения климата» заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, сообщает Minval.az.

Он отметил, что в конце этого года в Баку будет проведена VI конференция Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

«Кроме того в октябре запланировано проведение очередной 6-й сессии Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря», — сказал замминистра.

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