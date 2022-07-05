Исследователи из Университета Аризоны разработали новую концепцию летательных аппаратов для изучения Марса. Для полета планерам не требуется мотор, они парят в воздухе, как альбатросы, пишет «Хайтек».

Инженеры разработали безмоторный планер, который может парить над марсианской поверхностью в течение нескольких дней, используя для движения только энергию ветра. Для своей работы ученые изучили технику полета альбатросов.

В своей работе исследователи описывают концепцию небольшого самолета с размахом крыльев чуть меньше 3,5 м. Легкие, недорогие планеры с ветровой тягой используют несколько различных методов полета: простое статическое парение при наличии достаточного вертикального ветра и динамическое парение.

На Марсе уже есть летательные аппараты, однако сложность полёта в разреженной атмосфере красной планеты требует больших затрат энергии для создания подъемной силы. Например, вертолет Ingenuity использует солнечную энергию. При этом заряда хватает, чтобы летать около трех мин за раз на высоте всего 12 метров, отмечают инженеры.

Исследователи планируют до конца лета провести испытания своего устройства в разреженных верхних слоях земной атмосферы, чтобы продемонстрировать способность планера летать на Марсе.