Внесены изменения в график движения поездов бакинского метро до станции «Бакмил», а также и в обратном направлении.
Информацию приводит пресс-служба ЗАО «Бакинский метрополитен».
С новым графиком движения можно ознакомиться по ссылке.
Внесены изменения в график движения поездов бакинского метро до станции «Бакмил», а также и в обратном направлении.
Информацию приводит пресс-служба ЗАО «Бакинский метрополитен».
С новым графиком движения можно ознакомиться по ссылке.
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