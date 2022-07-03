Турция задержала сухогруз «Жибек Жолы», который перевозил похищенное в Украине зерно. Украинская сторона подала запрос на арест корабля и конфискацию имущества.

Об этом сказал посол Украины в Турции Василий Боднар во время телемарафона.

«У нас есть полное сотрудничество. Судно стоит прямо перед входом в порт. Завтра состоится совещание во время которого решат дальнейшую судьбу судна. Наш запрос передан и мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут всех к ответственности, кто причастен к этому», — заявил посол.