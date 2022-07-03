Представители мозговых центров стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, совершившие поездку в столицу азербайджанской культуры Шушу, организованную Центром анализа международных отношений, по дороге в город воочию увидели работу по восстановлению и созиданию, проводимую на освобожденных от оккупации территориях.

Гости, посетившие достопримечательности Шуши, побывали у крепостных стен города. На центральной площади участники поездки были проинформированы о расстрелянных армянами скульптурах Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.

Во время прогулки по городу гостям было сообщено о разрушении армянами наших исторических и культурных памятников.

Затем гости посетили Джыдыр дюзю. Было отмечено, что наши доблестные бойцы по скалам вскарабкались на Джыдыр дюзю и освободили Шушу от оккупации. Сегодня здесь вновь, как до оккупации, проводятся мероприятия международного значения.