Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что россиянам удалось полностью «освободить» Луганскую область, взяв Лисичанск. В Министерстве обороны Украины опровергают эту информацию.

По словам Шойгу, также «перешли под контроль» России населенные пункты Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

«Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», — заявил Шойгу.

В свою очередь представитель Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под «полным контролем» российских войск.

По его словам, ситуация в городе «уже довольно давно была очень напряженной», а российские сухопутные войска «безостановочно атаковали город».

«Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их», — заявил Сак.