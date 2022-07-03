В Германии продолжаются поиски гражданина Азербайджана Эльчина Агаева, подозреваемого в убийстве.

Как сообщили Report в прокуратуре города Детмольд, полиция провела обыски одновременно в нескольких домах и объектах, где мог скрываться 36-летний Агаев.

В ходе рейдов, организованных Группой специальных операций Федерального министерства внутренних дел, никаких следов подозреваемого обнаружено не было. Следователи предполагают, что он скрылся вместе с водителем грузовика, принадлежащего фирме, торгующей гравием.

В ходе обыска в офисе упомянутой компании также не были найдены какие-либо следы Агаева.

Напомним, что полиция города Билефельд в Германии объявила в розыск азербайджанца, подозреваемого в совершении убийства в коммуне Каллеталь в ночь на 18 июня. За помощь в поимке подозреваемого даже назначена награда в 5 тыс. евро.

Предполагается, что 36-летний гражданин Азербайджана Эльчин Агаев убил 39-летнего Андре Ф. Ринтельнера, а затем напал на его сожительницу.

Помимо этого, в регионе, где Э.Агаев был объявлен в розыск, найдено тело 75-летней женщины. Полиция устанавливает причастность разыскиваемого к данному делу.

Э.Агаев числится в базе данных Европейской полицейской организаии «Европол» как «очень опасный и вооруженный». Обладающих информацией о местонахождении Э.Агаева просят обратиться по телефону 0521/5454646.