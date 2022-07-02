На 129-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты Украины. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины, сообщает DW («Немецкая волна»).

Во Львове началась подготовка к вероятному вторжению войск РФ со стороны Беларуси. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, ситуация на беларусско-украинской границе непредсказуема.

«В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент», — заявил он.

Рассматривается и такая опция, как формирование резервных добровольческих батальонов.