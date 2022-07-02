В Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджана имеются определенные пустоты. Об этом сегодня заявил председатель правления Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он отметил, что в статье 61 Конституции Азербайджана закреплено право каждого на получение юридической помощи с момента ареста, обвинения в преступлении: «Пробелы создают определенные препятствия для встречи адвоката с его клиентом. В связи с этим мы подготовили и представили соответствующим органам предложения, которые заключаются в том, чтобы адвокаты могли встречаться со своими клиентами беспрепятственно и сразу же, без каких-либо разрешений. Это принцип международного права».

А.Багиров отметил, что во многих случаях в ходе судебного рассмотрения судьи необоснованно отклоняют ходатайства адвокатов: «Этот вопрос находится в центре внимания Коллегии адвокатов и Судебно-правового совета».