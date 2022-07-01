Глава Минцифры Украины Михаил Федоров объявил о сборе средств на «армию дронов» для ВСУ через платформу United24.

Совместно с Генштабом ВСУ были определены запросы армии на передовой, сообщил Федоров. Было решено всю линию фронта шириной около 2470 км закрыть дронами. Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных.

На первом этапе планируют закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага.

«Помочь ВСУ и присоединиться к сбору можно из любого уголка мира и внести свой донейт в два клика через платформу United24. Или задонатить нам свой дрон», — сообщил Федоров.