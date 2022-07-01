Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел.

Распоряжением главы государства ряд сотрудников МВД награжден за отличие в борьбе с преступностью, укреплении верховенства закона и правопорядка, осуществлении контроля над соблюдением требований введенного в стране особого карантинного режима, а также за исполнение служебного долга в связи с охраной общественного порядка и безопасности на освобожденных от оккупации территориях.