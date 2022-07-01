Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о российском ракетном ударе по Одесской области, в результате которого был разрушен жилой дом и база отдыха, погибли по меньшей мере 19 местных жителей, в том числе 11-летний мальчик.

«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре», — сказал Песков журналистам (цитата по агентству Интерфакс).