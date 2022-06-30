Азербайджан всегда демонстрировал свою позицию по региональным вопросам и глобальным вопросам, и, конечно же, как председатель Движения неприсоединения мы будем продолжать бороться с несправедливостью, нарушением международного права, избирательным подходом к различным конфликтам и дискриминации.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

«Мы также стали свидетелями большой поддержки со стороны государств-членов Движения неприсоединения. Как я уже говорил, единогласное решение передать председательство в Движении неприсоединения, а затем продлить его, наглядно продемонстрировало отношение стран к Азербайджану. Еще один важный знак солидарности, свидетелями которого мы стали, совпал с самым тяжелым периодом нашей страны во время освобождения наших земель после примерно 30-летней оккупации Арменией. Мы сражались на своей земле, мы восстанавливали справедливость, мы восстанавливали международное право. К сожалению, некоторые страны развернули против нас кампанию — клевету и шантаж». — отметил Алиев.

«К сожалению, это была не просто словесная кампания или публичные обвинения. Некоторые страны пытались вывести это наше право на уровень ООН и ее Совета Безопасности. Однако тогда наши друзья, бывшие непостоянными членами Совета Безопасности и представленные в Движении неприсоединения, заблокировали по сути антиазербайджанское заявление. Они заблокировали обвинение против Азербайджана и тем самым предотвратили атаку проармянских глобальных сил против Азербайджана. Мы благодарны вам за эту солидарность.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы восстанавливали справедливость. Азербайджан был одной из стран, столкнувшихся с величайшей несправедливостью в мире. Оккупация Арменией 20 процентов нашей территории привела к этническим чисткам. Один миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Наше историческое и религиозное наследие было стерто с лица земли армянскими захватчиками. Посетители освобожденных территорий сегодня могут стать свидетелями этого варварства и вандализма. Осквернение наших мечетей, разрушение наших культурных и религиозных памятников — это факты, и их никто не может игнорировать. Как бы проармянские силы ни пытались это игнорировать, у них ничего не получится. Ведь освобожденные территории посетили уже тысячи, может быть, десятки тысяч человек, в том числе иностранные гости, политики, председатели и депутаты парламента, журналисты, эксперты и простые люди», — добавил президент.