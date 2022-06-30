По словам Йенса Столтенберга, саммит НАТО в следующем году пройдёт на восточном фланге альянса.
«Мы снова встретимся в следующем году на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва», — сказал Столтенберг в четверг по завершении саммита НАТО в Мадриде.
По словам Йенса Столтенберга, саммит НАТО в следующем году пройдёт на восточном фланге альянса.
«Мы снова встретимся в следующем году на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва», — сказал Столтенберг в четверг по завершении саммита НАТО в Мадриде.
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