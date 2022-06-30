Правительство Великобритании выделит дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд) на оказание военной помощи Украине, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Британское оружие, техника и подготовка трансформируют оборону Украины», — приводятся слова Джонсон в документе канцелярии. Также премьер-министр обещал «всецело поддерживать украинский народ», чтобы гарантировать, что Россия «потерпит поражение в Украине».

В новой пакет помощи войдут комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. В документе говорится, что британская инициатива не только поможет Киеву но и «поддержит процветающую оборонную отрасль Соединенного Королевства».

Так, британская компания получит заказ на производство беспилотников для Киева на сумму 100 млн фунтов ($120 млн).

Общей объем британской военной помощи Украине на данный момент достиг 2,3 млрд фунтов ($2,8 млрд).