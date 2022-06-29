На Генеральной ассамблее Азербайджанской секции Международного совета по научному развитию – Международной академии наук (МАН) состоялось заседание по случаю 20-летного юбилея МАН.

На заседании с обширным докладом выступил президент МАН, профессор Вальтер Кофлер (Австрия), заслушано вступительное слово почетного президента Азербайджанской секции Международной академии наук, академика Зияда Самедзаде. Президент Азербайджанской секции Международной академии наук, профессор Эльчин Халилов представил отчет организации, пишет АЗЕРТАДЖ.

Далее состоялась презентация книги «Наука без границ. Научные доклады» в честь 20-летнего юбилея Азербайджанской секции МАН, были проведены выборы действительных членов и членов-корреспондентов МАН.

Главный редактор журнала «Мой Азербайджан», почетный профессор Московского государственного гуманитарно-экономического университета Эмиль Насирли большинством голосов был избран членкором Международной академии наук и членом Президиума МАН.

Эмиль Насирли также был удостоен «Золотого значка» Международной академии наук.

На заседании Эмиль Насирли поделился с участниками интересными взглядами в связи с повышением рациональности фундаментальных исследований, проводимых в научно-исследовательских учреждениях и вузах местными и зарубежными учеными, представленными в Азербайджанской секции МАН, обеспечением применения результатов их деятельности в социально-экономических и прочих областях, сохранением и развитием научно-технического потенциала Азербайджана, рациональным использованием данного потенциала в обеспечении здоровья населения и экологической безопасности, увеличением информационных ресурсов государства и ускорением инновационных процессов.

Эмиль Насирли поблагодарил Президиум МАН в связи с тем, что был избран членкором Международной академии наук.

Президент МАН профессор Вальтер Кофлер наградил новых членов МАН дипломами и нагрудными “Золотыми значками», вручил сертификаты и награды МАН организациям и ряду ведущих ученых, внесших вклад в развитие науки и инновационных технологий.

В завершение были проведены выборы в руководящие органы Азербайджанской секции МАН. Профессор Эльчин Халилов переизбран президентом Азербайджанской секции отделения МАН.